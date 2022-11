Beslagla førarkort

Politiet beslagla til saman to førarkort under to trafikkontrollar på E39 på Sjøholt og i Hjelvika seint i går kveld. Det eine førarkortet blei beslaglagt på Sjøholt, der høgaste farta blei målt til 86 km/t i 50-sona. Det andre blei beslaglagt i Hjelvika der høgaste fart blei målt til 116 m/t i 80-sona.