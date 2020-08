Beslagla fiskegarn

Politiet har saman med Statens naturoppsyn gjennomført ein kontroll av mogleg ulovleg utsette fiskegarn i Fannefjorden i Molde. Der blei fire garn beslaglagd og to personar blei meldt for lovbrot. I tillegg blei ni båtførarar kontrollert. Tre av desse fekk forenkla førelegg for manglande redningsvest.