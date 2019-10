Beslag av 112 ulovlege teiner

Ein felleskontroll i dagane før hummarfisket opna medførte beslag av 112 ulovlege teiner i Møre og Romsdal. Alle forhold er meldt til politiet og den som fiskar hummar ulovleg kan vente seg store bøter. Felleskontrollen var eit samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakta, Statens naturoppsyn og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag. – Først og fremst er vi ute og kontrollerer at folk ikkje fiskar hummar før sesongen starta 1. oktober. Vi får mange tips om ulovleg fiske og det er vi svært glade for, seier seksjonssjef for kontroll i Fiskeridirektoratet region Midt, Karl Anton Lorgen.