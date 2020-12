Beskyttar for Bjørnsonfestivalen

Kronprins Haakon held fram som beskyttar for Bjørnsonfestivalen også i perioden 2021 til 2025. Festivalsjef Johild Kosberg Bredin seier det er inspirerande og gir ekstra energi til festival nummer 30 i 2021. Ho gir uttrykk for stor takksemd for det engasjementet Kronprinsen viser for festivalen.