Beruset båtfører i arrest

Det ble natt til torsdag satt i gang en større leteaskjon i havnebasseseget i Ålesund etter at en skadet sjark ble observert ved Meierikaia. Sjarken hadde slagside og skader i baugen. Det viste seg at den hadde truffet kaia. Politet trodde en stund det kunne vært folk som hadde falt overbord, men det viste seg at den rusa båtføreren var alene i båten.