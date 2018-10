Berre Møre og Romsdal og Troms att

KrF sine fylkeslag både i Sogn og Fjordane, Trøndelag og Hordaland har laurdag ettermiddag bestemt kven dei sender til landsmøtet. Det betyr at berre Møre og Romsdal og Troms gjenstår. Tidlegare i dag bestemte fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal at dei vil sende ein representativ delegasjon. Det betyr truleg at det blir flest blå delegatar her frå fylket.