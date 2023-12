Folk flest vil ha forbod mot fyrverkeri

Arbeidarpartiet

– Ap har ikkje noko slik endring i vårt partiprogram.

Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef for stortingsgruppa til Arbeidarpartiet.

Høgre

– Høgre ønskjer ikkje eit generelt nasjonalt forbod mot fyrverkeri i privat regi. Me anerkjenner likevel at det kan vera gode grunnar til å regulera bruk og at det mange stader bør vera avgrensingar for sal og tidspunkt for bruk. Men dette er noko kvar enkelt kommune bør får regulera.

Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høgre.

Framstegspartiet

– Frp er ikkje noko forbodsparti og ønskjer ikkje å endra dagens lovverk, men me oppmodar folk til å bruka hovud og ta vare på kvarandre, så blir det ei hyggjeleg feiring.

Tor André Johnsen, stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen.

Raudt

– Raudt har ingen vedteke politikk om fyrverkeri, men me ønskjer ein debatt om temaet velkommen. Det er mange motførestillingar mot å tillata pyroteknikk i privat regi på ein dag der mange er rusa, i tillegg til dyrevelferdsomsyn. Derfor er det fint med ein gjennomgang av regelverket.

Tobias Drevland Lund, justispolitisk talsperson for Raudt.

Sosialistisk Venstreparti

– SV meiner kommunane burde få større fullmakter til å vedta restriksjonar eller forbod mot fyrverkeri etter lokale forhold i kvar enkelt kommune.

I dag kan kommunen berre forby fyrverkeri på bakgrunn av brannfare i tettbygde strøk. Andre omsyn bør også kunna vektleggjast.

Kathy Lie, forbrukarpolitiske talsperson i SV.

Miljøpartiet De Grønne

– MDG er det einaste partiet som har programfesta at me vil forby privat oppskyting av fyrverkeri. Mange av våre folkevalde i kommunar over heile landet har teke til orde for dette, og me opplever stadig aukande støtte til kravet. For oss handlar det om støyforureining, der me ser at både dyr og menneske lid på grunn av smell og bråk som dette gir, ikkje berre kl. 24 på nyttårsaftan, men også i dagane før sjølve kvelden. Me veit også at privat oppskyting er årsaka til ei rekkje augeskadar og brannskadar på folk og at det kan starta brannar i hus andre bygningar.

Arild Hermstad, leiar i Miljøpartiet De Grønne.

Venstre

– Venstre har ikkje gått inn for noko nasjonalt forbod mot at privatpersonar kan kjøpa og skyta opp fyrverkeri. Kommunane regulerer dette, og bør kunna innføra lokale forbod om dei ønskjer det. Me oppmodar alle til å handtera fyrverkeri med varsemd og ta omsyn til menneske og dyr.

Thomas Tangen, kommunikasjonssjef, Venstre.

Kristeleg Folkeparti

– KrF har ikkje vedteke noko forbod mot fyrverkeri for private, men eg håpar verkeleg folk er forsiktige og tek omsyn når dei skal fyra opp fyrverkeri. Eg har jobba mange år som sjukepleiar på akuttmottaket, og veit godt kva konsekvensen av aktløyse rundt fyrverkeri er.

Olaug Bollestad, partileiar for KrF.

Pasientfokus

– Det er ei glede for mange å feira overgangen til eit nytt år med fyrverkeri. Men det er eit stort problem for dei som har kjæledyr og husdyr at det blir skote rakettar over lang tid – ikkje berre under sjølve overgangen til nytt år.

Tida jobbar for at oppskyting i privat regi blir borte og at lag, foreiningar eller kommunar overtek ansvaret for rakettoppskytinga i Noreg. Eit forbod vil kanskje komma som ein naturleg konsekvens av dette.

Irene Ojala, stortingsrepresentant, Pasientfokus