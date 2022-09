For to år sidan oppdaga Trine Sakslund at det var noko som ikkje stemde. Den topptrena idrettsutøvaren, som aldri har sveitta, sveitta så kleda vart gjennomvåte.

– Eg tenkte «kva i alle dagar er dette»? Når du sveittar utan grunn, får hetetokter og nattesveitte, då er det noko som er gale.

– Totalt sjokkert

Men 35-åringen var ikkje sjuk. Overraskinga var stor då ho fekk beskjeden på seinsommaren: du har komme i overgangsalderen.

– Eg vart totalt sjokkert. Eg visste ikkje kva eg skulle seie eller gjere. Eg var heilt perpleks.

Dei fleste kvinner kjem i overgangsalderen når dei er mellom 45 og 55 år. Berre éin prosent kjem i overgangsalder før fylte 40 år. 0,1 prosent opplever dette før dei rundar 30.

Kva er overgangsalderen? Ekspandér faktaboks Symptoma ved overgangsalder kan oppstå lenge før menstruasjon tar slutt. Det kan skje så mykje som ti år før og forandringane inntreffer ofte i 40-åra.

Fordi du nærmar deg menopausen, altså overgangsalderen, lagar eggstokkane mindre av to hormon, østrogen og progesteron. Som eit første teikn på dette kan menstruasjonen bli meir uregelmessig i åra før.

Når eggstokkane frigir så lite av desse hormona at menstruasjonsblødingane stoppar heilt opp, har du nådd menopausen.

Du kan ikkje bli gravid etter at menstruasjonen har slutta heilt, men du bør bruke prevensjon til du er heilt sikker. Det blir anbefalt å bruke prevensjon i 12 månadar etter siste menstruasjon for å vere på den sikre sida.

Dei fleste kvinner sluttar å menstruere når dei er mellom 45 og 55 år, men det skjer også at menopausen startar tidlegare eller seinare.

Nokre får ingen eller milde symptom.

Andre har så store plagar at det går utover livskvaliteten.

Mange har god effekt av hormonbehandling mot plagene, men behandlinga kan gi alvorlege biverknader. Kjelde: Helsenorge.no

Genar, autoimmune sjukdommar eller skadar på eggstokkane kan føre til at ein får tidleg overgangsalder. Sakslund veit enno ikkje noko om årsaka til at dette ramma ho.

– Eg er ikkje arveleg belasta. Det er teke mange prøver av meg, men eg har ikkje fått noko klart svar. No skal eg til vidare utgreiing.

Etter at ho kom i overgangsalderen har Trine Sakslund vore plaga av mellom anna leddsmerter, sveitte, vektauke og humørsvingingar. Foto: Silje Thalberg / NRK

Dobbeltsjokk

Det andre sjokket kom då ho prøvde å finne ut meir om kva ho kunne gjere for å lindre plagene sine. Ho søkte etter kjelder på norsk og engelsk.

– Det er så godt som ingen informasjon på nettet. Det er mange sider som kjem opp, men det står det same på alle sidene. Symptoma på overgangsalderen blir lista opp, og så er det ikkje så mykje meir. Det er nedslåande, seier ho.

Dette er symptoma på overgangsalder (menopause) Ekspandér faktaboks Dei fleste går eitt eller fleire symptom, som kan variere frå milde til sterke. Nokre plagar, som hetetokter, er ei direkte følge av hormonforandringar. Uregelmessige menstruasjonar kan vere eit tidleg teikn på komande overgangsalder. Dette er dei vanlegaaste symptoma ved overgangsalder: Hetetokter der du plutseleg føler deg varm, sveittar og blir raud i ansiktet. Desse kan vere så milde eller sterke at dei vekker deg om natta. Nokre opplever at desse blir utløyste av koffein, sterkt krydra mat, varm drikke eller alkohol.

Nattesveitte.

Slimhinna i skjeden blir tørrare og tynnare i overgangsalderen. Dette kan gi kløe og gjere samleie smertefullt.

Mindre sexlyst.

Søvnvanskar. Du kan få vanskar med å kome i søvn, vakne på natta eller vakne tidlegare enn normalt.

Vektauke, mindre muskelstyrke og feitt rundt midja. Det er vanskeleg å vite om dette skuldast aldring eller hormonforandringar.

Å vere trist, depresjon og humørsvingingar. Nokre føler seg meir engstelege og gløymer lettare. Vanlegvis kan legen stadfeste at det er overgangsalder du gjennomfår ut frå symptom og alder. Er du yngre enn 40 år, kan du ta ei blodprøve som heiter FSH for å vere heilt sikker. Kjelde: Helsenorge.no

Vil ha meir openheit

Som NRK har omtalt tidlegare viser ny forsking at tidleg overgangsalder gir auka risiko for hjartesvikt og atrieflimmer.

– Eg håpar at temaet blir meir forska på og at det går an å unngå tidleg overgangsalder i framtida.

Sakslund etterlyser også meir fokus og openheit rundt temaet.

– Vi er få som får dette, og det verkar som vi skal lide i det stille. Det verkar som at ingen vil snakke om dette, sjølv om alle damer skal gjennom overgangsalderen. Jo yngre du er, jo verre er det. Vi er lærte opp til å halde kjeft, men det vil ikkje eg, seier ho.

Skreiv bok for kvinna i gata

– Det skjer mykje forsking og det finst informasjon, men den er ikkje lett tilgjengeleg, seier Helena Enger, lege og spesialist i gynekologi ved Volvat.

For to år sidan gav ho ut boka «Hetetokter og kalde fakta», ei lettlest bok om overgangsalderen.

– Grunnen til at eg skreiv boka var at eg synest det var så mykje dårleg, feilaktig og gammal informasjon. Søkjer ein på nettet, finn ein framleis informasjon om at hormonbehandling er farleg. I dag veit vi at hormonbehandling er helsefremjande, seier ho.

– Overgangsalder er dessverre eit tema vi snakkar lite om, seier Helena Enger, lege og spesialist i gynekologi. Foto: Terje Borud / Frisk forlag

Det har akkurat komme nye retningslinjer for korleis ein skal behandle tidleg overgangsalder.

– Rett behandling er hormonterapi, og det skal ein ta i alle fall til ein er 52 år, ifølgje Enger.

– Kan ikkje fikse dette sjølv

Trine Sakslund sin kropp har gått gjennom mykje. Ho har sjukdommane fibromyalgi og leddgikt. Ho har gått frå å vere ekstremt overvektig, til å bli noregsmeister innan Fitness Womens Physique to gonger. Korleis ho skal takle overgangsalderen har ho ikkje funne løysinga på.

– Å bli slank var noko eg kunne ta kontroll på og ta eigarskap til. Dette kan eg ikkje fikse sjølv. Det er ingen måte eg kan påverke om eg får ein bra eller dårleg dag.

Trine Sakslund trenar styrke fem gonger i veka og deler treningsbilete på Instagramkontoen sin, Powerminipus. Der har ho også vore open om at ho er i overgangsalderen. Foto: Privat

Glad ho allereie har barn

I ettertid har ho innsett at ho kan ha oversett symptom på overgangsalderen fordi ho tenkte at det kom frå sjukdommane. Hadde ho visste at ho ville få tidleg overgangsalder, ville ho ha teke medikament for å utsetje prosessen.

– For min del er det for seint, men eg er veldig glad for at eg ikkje har venta med å få barn. Å ikkje få barn ville vore ein stor nedtur.