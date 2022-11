Hulsker attende på scena etter rasismedommen

13. oktober vart Hulsker dømt til 18 dagar fengsel på vilkår for hatefulle ytringar mot ei dørvakt på ein utestad i Oslo.

Han måtte også betale ei bot på 15.000 kroner i tillegg til sakskostnadane.

17. desember skal Hulsker og rosenborgtrenar Kjetil Rekdal på scena i Idahall i Tomrefjord for eit førjulsshow om fotball.

Det vert Hulsker sin første gang på scena sidan han forsvann frå rampelyset i fjor, skriv Romsdals Budstikke.

Framsyninga skulle Hulsker og Rekdal eigentleg ha i 2021, men det vart utsett grunna pandemien.

– Det er komplett toskete det han har sagt og gjort, sjølvsagt. So trur eg alle gjennom livet har sagt ting som er dumt, har Rekdal sagt til Aftenposten om saka.

Ulike oppfatningar av hendinga

Hulsker anka ikkje dommen som vart fatta i Oslo tingrett tidlegare i haust.

– Min klient er først og fremst glad for at retten har trudd på at han ikkje hadde rasistisk hensikt. Han kan leve med at retten meiner han handla grovt omsynslaust, og at han ikkje handla forsettleg, med kunnskap og vilje, slik påtalemyndigheita argumenterte for, sa Hulskers advokat Bernt Christian Birkeland til NRK.

Ifølgje tiltalen skal Hulsker ha sagt «jævla neger» og «korleis kan du be ein kvit mann om å gå ut» eller liknande til e dørvakt då han vart bedt om å forlate ein karaokebar han var på etter et julebord i VGTV.

Dommarane i saka var ueinige med kvarandre om Hulsker kom med fråsegna med forsett, altso at han gjorde det med vilje og forstod kva han gjorde.

Samstundes var alle einige om at fråsegna var svært kritikkverdige og rasistiske.

Dimed vart Hulsker dømt for å ha vore grovt omsynslaus, men ikkje at handlingane var forsettlege.

Fleire av vitna som talte i retten hadde forskjellige oppfattingar av kva som skjedde – ulike frå både Hulsker og den fornærma dørvakta sine forklaringar.

Hulsker skal attende på scena med Kjetil Rekdal for å prate om fotball. Her frå ei tidlegare framsyning. Foto: Leif Dalen / NRK

– Ikkje eit comeback

– Dette er ikkje et comeback, men fjorårets utsette juleshow som vi lova å kome attende med i år. Det er det vi no gjer. Eg ser fram til ein hyggeleg førjulskveld heime på Vestnes, skriv Hulsker i ein SMS til Romsdals Budstikke.

NRK har ikkje lukkast å få kontakt med Hulsker måndag.