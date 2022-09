Bergingsaksjon avslutta i morgontimane

Først like før klokka 06 onsdag morgon blei bergingsaksjonen i Trollveggen i Rauma avslutta. I 21-tida tirsdag kveld blei det meldt at to klatrarar sto fast like ved toppen i Trollveggen i Rauma. Dei sto trygt og var uskadde, men den alpine redningsgruppa måtte i natt hjelpe dei til toppen. Derifrå er alle no henta ned med redningshelikopter.