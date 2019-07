Berginga førebels utsett

Det er førebels ikkje planlagt noko nytt forsøk på å hente to omkomne tjekkiske klatrarar ut frå Trollveggen. Årsaka er at det er både regn og skodde i området, og mennene ligg dessutan i eit område som er svært utsett for steinsprang. I går kveld vurderte redningsmannskapa at det ikkje var forsvarleg å fullføre aksjonen, men ei ny vurdering blir gjort seinare i dag.