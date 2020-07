Berget to fra veltet gummibåt

Politiet meldte klokken 23.13 i går kveld om at det ble iverksatt full redningsaksjon med luftambulanse, redningshelikopter og brannvesen, etter en melding om at to personer hadde veltet i en gummibåt i elven Valldøla i Valldal. Det var en av dem som var i båten som meldte det inn, etter at han hadde tatt seg til elvebredden. Da meldte han den andre personen savnet. Kort tid etter fant de en person nummer to som ble observert ved elvebredden. Tilstand var oppegående men nedkjølt. Personene ble tatt med til sykehus, forteller operasjonsleder Leif Arne Mork.