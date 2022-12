Bergensfly innstilt

Mykje snø i Bergen fører til at fleire flyankomstar og avgangar er innstilte ved flyplassane også i Møre og Romsdal. Dette gjeld særleg dei tidlege ankomstane/avgangane. Sjekk gjerne på nettsidene til Avinor om korleis dette utviklar seg. Bergen lufthavn var først stengd til klokka 08.00. No er dette utvida til klokka 09.00. Like før klokka 9.00 opna flyplassen att, men Avinor melder at flyplassen kan bli stengd att på kort varsel.