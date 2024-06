Berga etter 20 timar

HRS har koordinert ein redningsaksjon ved Veiholmen i Smøla etter at to fiskarar drog ut i går kl. 16.00. Etter innsats av redningsmannskapet er dei to no redda og bringa til land i god tilstand etter 20 timar på sjøen. Det skriv HRS på X.