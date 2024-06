Ber ungdom vere bevisste på rettane sine

Arbeidstilsynet ber alle som får sommarjobb om å passe på rettane sine. Dei minner om at alle skal ha ein arbeidsavtale. Alle skal ha minst ein pause dersom arbeidstida er over fem og ein halv time. Alle har krav på opplæring og skal vite kven som er verneombod i verksemda. Seksjonsleiar i Arbeidstilsynet, Vigleik M. Aas, seier i ei pressemelding at det er viktig at sommarvikaren tør å spørre sjefen om noko er uklart.