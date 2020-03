Ber turfolk droppe båltenning

Denne påsken er det ekstra viktig å bruke brannvett ved ferdsel i skog og mark, mener Skogbrand forsikring. – Forbudet mot å reise på hytta vil i år trolig føre til at veldig mange legger ut på dagsturer i skog og mark isteden. Ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet, så det er viktig at alle tar et ansvar, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand. I Norge har vi et generelt bålforbud i skog og annen utmark fra 15. april til 15. september. Forbudet omfatter båltenning, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild. I år sniker påsken seg foran startdatoen for dette forbudet, men det er all grunn til å rette seg etter de samme reglene allerede nå, mener brannvesenet.