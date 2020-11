Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Møre og Romsdal ligger nest nederst i fylkesoversikten over koronasmittede. Nå er kommunene livredde for at studenter som kommer hjem fra for eksempel Oslo eller Bergen til jul, skal spre smitte.

De oppfordrer derfor studentene sterkt om å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Kommuneoverlege Cato Innerdal ser behovet for lokale anbefalinger. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Kommuneoverlege i Molde kommune, Cato Innerdal har stor tiltro til at studentene vil følge anbefalingen.

– Det er en anbefaling, ikke en forskrift eller et vedtak som det var snakk om i vår da mange kommuner innførte den såkalte søringskarantenen.

Tror flere vil gjøre det samme

Så langt har Kristiansund, Molde, Hustadvika, Rauma, Aukra og Averøy sluttet seg til anbefalingen.

Innerdal er opptatt av å beholde kontrollen.

– Vi er i en svært gunstig situasjon sammenlignet med mange andre områder av landet.

Han tror flere kommuner vil gjøre det samme.

– Synes det gir mening

Elin Sandnes Grytten skal i frivillig karantene. Foto: Privat

Elin Sandnes Grytten (25) fra Molde studerer samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun hadde tenkt å gå i frivillig karantene allerede før anbefalingen kom.

– Jeg har planlagt å dra hjem tidligere slik at jeg får møte besteforeldrene mine i jula. I hvert fall komme hjem tidlig nok til at det har gått ti dager før jeg skal møte familie i risikogruppen. Slik at det ikke er rett fra flyplassen og til julemiddag.

Hun forstår hvorfor hjemkommunen nå går ut med anbefalingen.

– Jeg synes absolutt det gir mening. Jeg har venner som ikke har muligheten til å dra hjem så lenge før, og som derfor velger å ikke reise hjem til jul i år. Det tør de ikke av frykt for å smitte familie i risikogruppen, sier hun.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Ørn E. Borgen

Nakstad forstår kommunene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forstår at kommunene med lite smitte er bekymret for at studentene skal dra med seg smitte.

– Det er et godt råd for alle i Norge å være forsiktig og begrense kontakt med mange andre personer de neste ukene. Det viktigste for studenter som reiser hjem til jul er imidlertid å isolere seg hvis de blir syke og ellers følge de samme vanlige rådene om avstand til dem man ikke vanligvis bor sammen med.

Det vil ikke bli aktuelt for helsedirektoratet å anbefale karanteneregler internt i Norge.

– Det skyldes at smitterisikoen er veldig ulik fra område til område og miljø til miljø – og at det tross alt er vesentlig mindre smitte i Norge enn i utlandet akkurat nå, sier Nakstad.