Ber statsrådar om hastemøte

Vestlandsrådet og fylkesordførarane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal ber om eit snarleg møte med næringsministeren, fiskeri- og sjømatministeren og utanriksministeren. Årsaka er at dei er bekymra for norske bedrifter etter Brexit. Noreg eksporterte for 219 milliard kroner til Storbritannia i 2019 og Storbritannia er Noregs klart største eksportmarknad. Det er først og fremst bedrifter med transport, aktivitetar og leveransar mellom Noreg og Storbritannia som uttrykker bekymringar knytt til Brexit. Det er også stor usikkerheit knytt til behandlingstid for opphaldsløyve til britiske tilsette på norske kontraktar, og om norske offshorefartøy framleis vil kunne operere i britisk sone.