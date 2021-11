Ber Staten ta et større ansvar

Flere kommuner mener Staten må ta et større økonomisk ansvar for Helseplattformen.

Helseplattformen skal bli en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Møre og Romsdal og Trøndelag, men kommunene frykter at den blir kostbar.

I går var Helseplattformen tema på KS sin høstkonferanse i Ålesund. KS-leder i Møre og Romsdal, Odd Helge Gangstad (Sp) sier det nå blir tatt et initiativ sammen med KS i Trøndelag for å få helseministeren på banen.

Målet er å gjøre om det som i dag er et lån til en statlig medfinansiering. Gangstad sier det er helt avgjørende for Helseplattformen at kommunene blir med.