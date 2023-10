Ber staten overta ansvaret

Flertallet i fylkestinget mener at dagens fylkesveg fra Roseby-rundkjøringa til gassanlegget på Nyhamna i Aukra bør gjøres om til riksveg. De ber om at staten også tar ansvaret for videre planlegging av Kjerringsundet mellom Gossen og Otrøya. Det skriver Romsdals Budstikke.

Ifølge avisen mener fylkestinget at gassanlegget på Nyhamna i Aukra er så viktig for Norge at vegforbindelsen mellom Gossen og Molde bør holde riksveg-standard.