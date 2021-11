Ber smitta melde frå

Onsdag fekk Ålesund kommune stadfesta 16 nye smittetilfelle. Dagen før var det 20 nye smitta. Kommunen opplyser også at dei i tillegg mottar fortløpande meldingar frå innbyggarar som testar seg sjølve med hurtigtest og er positive. Dei ber dei som testar positiv på hurtigtest om å følgje opp med pcr-test på teststasjonen og varsle kommunen. Kommuneoverlegen ber folk om å bruke sunn fornuft. – Sjølv om det ikkje er innført anbefalingar eller reglar i samband med smitte i Ålesund, er det viktig at folk er bevisste på at det no er aukande smitte hos oss. Dette gjeld covid-19, men også andre luftvegsinfeksjonar. Det er avgjerande at innbyggarane våre held seg heime om dei får symptom og at dei får testa seg, seier kommuneoverlege Eirin Beate Nordal Steinsvik