Ber retten vurdere truverd

Statsadvokat Bendikte Høgseth meiner Ole Ødegård fleire gongar har snakka usant, og at retten må ta stilling til hans truverd når dei no skal dømme han. I sin avslutningsprosedyre sa Høgseth at den tidlegare kjæresten har forklart seg samstemt og ikkje er tatt i løgn. Ho meiner at Ødegård kan ha lyge mellom anna for å unngå problem på jobb og heimebane.