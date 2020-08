Ber reisande om ikkje å møte

Ørsta kommune ber politikarar som nyleg har vore i utlandet, eller på stader i Noreg med lokale smitteutbrot, om å ikkje møte i formannskapsmøtet neste tysdag. Ordførar Stein Aam seier at avgjerda om å be politikarar som har vore på innlandsreise halde seg heime er tatt i samråd med kommuneoverlegen. Han seier det er viktig for kommunen å vere føre var for å unngå smitteutbrot.