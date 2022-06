Ber reisande følge med

Det er no to ferjer som går i sambandet mellom Molde og Vestnes. No går MF «Harøyfjord» i A-ruta og MF «Tomrefjord» i B-ruta. Tidlegare i dag blei det køkaos på strekninga etter at to av ferjene på sambandet blei innstilt. Jon Kristian Fadnes, kommunikasjonsansvarleg i Boreal, seier at det per no er normal drift i sambandet. Det er så langt uklart korleis situasjonen blir frå fredag morgon. – På kveld og natt er det berre A og B-ruta som går. Vi ber våre reisande om å følge med på trafikkmeldingane for å oppdatere seg om situasjonen vidare, seier han.