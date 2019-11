Ber regjering stille strengare krav

Organisasjonen Norsk Friluftsliv krev at regjeringa i større grad legg vekt på naturverdiar når vindkraftanlegg skal vurderast. Regjeringen har varsla ein gjennomgang av konsesjonssystemet, og organisasjonen meiner det trengs klarare retningslinjer og at det må settast strengare krav til utbygging. Norsk Friluftsliv er ein paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige organisasjonar.