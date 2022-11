Ber politikerne jobbe for hurtigbåtsamband

En rekke næringsaktører på Vestlandet ber fylkespolitikerne i Møre og Romsdal og Vestland om å fortsette arbeidet med å få på plass et hurtigbåtsamband mellom Florø og Ålesund når Stad Skipstunnel blir realisert.

De skriver i en pressemelding at de har stor forståelse for behovet for å prioritere når ressursene er knappe, men mener det er for tidlig å gi opp ambisjonen om et samband.

De mener administrasjonen i de to fylkene undervurderer passasjergrunnlaget og samfunnsnytten til det nye hurtigbåtsambandet i rapporten de har laget, og skriver at konsekvensene av å bygge sammen større bo- og arbeidsmarkeder langs kysten av Nordvestlandet er lite vurdert.