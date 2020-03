Ber passasjerer holde avstand

For å redusere smittefare ved billettering på ferje oppfordrer Norled passasjar som skal betale til å gå ut av bilen og holde en meters avstand til billettør. Dette gjelder på alle fergesamband. – På den måten slipper vi at billettøren må stikke hodet nært inn til åpent bilvindu, skriver Norled. Sjøfartsdirektoratet har også gitt dispensasjon til at reisende kan sitte i bilen på samband der dette tidligere ikke har vært lov.