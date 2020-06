Ber om utsatt byggestart

Formannskapet i Ålesund ber om at byggestarten på vindmølleparken på Haramsøya blir utsatt i påvente av ein ny støyrapport. Det skjedde mot ein stemme. Jessica Gärtner frå Høgre stemte i mot. Svein Rune Johannessen frå Arbeidarpartiet meiner det er stort behov for ein ny støyrapport. Johannessen seier det har blitt jobba grundlig med saka. Han meiner kommunen har ein plikt til å få greidd ut støyproblem. Gärtner meiner saka er svært godt utrgreidd og seier dei som har fått konsesjonen, har sendt inn nye støyberekningar. Med knapt fleirtall gjekk formannskapet også inn for eit tilleggsforslag frå Frp med krav om å utsette byggestarten til vindmøllesaka er avgjort i retten.