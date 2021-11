Ber om unnskyldning

Molde Fotballklubb ber klubbens supportere om unnskyldning etter 6-0 tapet mot Strømsgodset sist helg. I ett lengre innlegg på klubbens hjemmeside skriver klubben til sine tilhengere at de er i sin fulle rett til å fortvile, kritisere, stille spørsmål og kreve hoder servert på fat. Videre skriver de at fra vår plass innerst i skammekroken forstår vi reaksjonene – de er vel fortjent. Nå lover de å slå tilbake i hjemmekampen mot Sandefjord på søndag, og håper samtidig at supporterne da vil støtte de.