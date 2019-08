Ber om tips etter innbrot

Politiet har dei siste dagane fått melding om to innbrot i hus i Sula og Ålesund. Det var ingen heime i husa, og politiet ber no naboar halde eit ekstra auge med ferietomme hus, og kontakte dei ved uvanleg aktivitet. Innbrotstjuvane har fått med seg verdigjenstandar frå dei to husa, og politiet ber om tips for å oppklare sakene.