Ber om tips etter brann

Politiet etterlyser personar som var i området då det brann i ein bustad på Hjelset utanfor Molde natt til måndag. Det skriv rbnett.no. To personar blei evakuerte ut, og ein blei sendt til sjukehus for sjekk etter røykskadar. Brannårsaka er framleis ikkje kjent. – Vi ønsker å kartlegge rørsler, få oversyn over kven som var i området og kome i kontakt med personar som kan gi oss informasjon om korleis brannen har utvikla seg, seier etterforskningsleiar Kjell Moen til avisa.