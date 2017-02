Ber om sjukehus-lån

Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt å søkje Helse- og omsorgsdepartementet om eit lån på 4,8 milliardar for å bygge det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Lånet er på 70 prosent av kostandande for det sjukehuset som skal byggast på Hjelset i Molde.

Styret vedtok også å tildele Helse Møre og Romsdal eit lån på 115 mill kroner til gjennomføring av prosjekt knytt til det nye sjukehuset.