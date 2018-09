Ber om redusering av miljøkrav

Nokre av dei største cruisereiarlaga i verda ber om at Sjøfartsdirektoratet reduserer på føreslåtte miljøkrav i Geiranger og Flåm. Det skriv nett.no. Det skal vere tidspunkta for innføringa av reglane som er problematiske og utfordrande. 1. januar 2019 blir det innført strengare reglar for utslepp i verdsarvfjordane, og nokre av cruisereiarlaga har allereie planlagt besøk i Noreg i to år fram i tid. Fristen for å komme med innspel til forskrifta var 14. september, men nokre har fått utsett frist. Det har komme 45 innspel på høyringa, som Sjøfartsdirektoratet skal ta med seg vidare til Klima- og miljødepartementet.