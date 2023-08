Ber om realistisk kompensasjon

I eit høyringssvar til nullutsleppskrav for ferjer og hurtigbåtar legg fylkesdirektøren til grunn at dieseldrift er tillate for å oppretthalde beredskapen. Ho ber og om at det blir gitt løyve til hybridelekstriske løysingar der tekniske og økonomiske tilhøve tilseier det.

Det bør og kome føreseielege og realistiske kompensasjonsordningar. Samferdselsutvalet behandlar saka om ei veke.