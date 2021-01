Ber om raskare lærarvaksinering

Utdanningsforbundet ber Folkehelseinstituttet (FHI) å gjere ei ny vurdering av lærarane sin plass i køen for å få koronavaksinen. Dei meiner at lærarar varetek samfunnskritisk arbeid og at det dermed er nødvendig at dei får tilbod om vaksinen raskt.