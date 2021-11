Ber om råd

Kommunene på Nordmøre ber om hjelp fra alle som har vært i kontakt med barnevernet. Før de kjøper inn et nytt saksbehandlingssystem for barneverntjenesten, ønsker de tilbakemelding fra mottakerne av tjenesten. Strenge personvernregler gjør at de ikke kan kontakte personene direkte, sier prosjektleder Hege Karlsen.