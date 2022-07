Ber om oppgjer om kvinneprestar

Therese Utgård Aas etterlyser handling frå Den norske kyrkja.

– Kyrkja må ta eit oppgjer for å sikre betre arbeidsvilkår for kvinnelege prestar, seier ho.

Utgård Aas er leiar i Open folkekyrkje Møre og sit både i bispedømerådet og det nasjonale kyrkjerådet. Ho reagerer på at biskopen ikkje grip inn etter at det har blitt kjent at soknepresten i Giske, Benjamin Anda er imot kvinneprestar. Utgård Aas meiner slike haldningar går ut over dei kvinnelege prestane. Fungerande biskop Olav Gading seier til NRK at standpunktet hans ikkje får konsekvensar for tilsetjingsforholdet.