Ber om oppdaterte tall for Nordøyvegen

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) ber samferdselsministeren sørge for at oppdaterte beregninger av fergeavløsningsmidlene for Nordøyvegen blir gjennomført raskt. Det skjer i et skriftlig spørsmål i Stortinget.

Reduserte fergetakster gjør at de statlige tilskuddene øker, noe som igjen vil kunne gi grunnlag for å redusere bompengetakstene, sier Orten.

Han ber om at dette blir avklart før innkrevinga av bompengene starter. Nordøyvegen som gir fem øyer fastlandsforbindelse, blir åpnet 27.august.