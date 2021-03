Ber om nye tiltak

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri ber om nye tiltak for de store skipsverftene i Norge. Det skjer i et brev til næringsministeren. De ber om bedre finansieringsordninger for bygging av nye fartøy og tiltak som vil gjøre det lettere å finansiere en ombygging til mer klima- og miljøvennlige fartøy. Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri peker på at koronapandemien har skapt krise i den maritime næringa.