Ber om ny vurdering av torske-nei

Oppdrettsselskapet Ode AS ber Volda kommune om ny vurdering av søknaden om å plassere eit anlegg på Lokkvi i Voldsfjorden. Formannskapet meiner det er for lite kunnskap om miljørisiko knytt til torskeoppdrett, og tilrår at søknaden frå Ode vert avslått. Det skriv Møre-Nytt.