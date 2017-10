Ber om ny ordning

Norsk Industri ber om ei ny eksportutviklingsordning og forventar pengar gjennom statsbudsjettet. Bransjesjef for møbel og industri, Egil Sundet i Norsk Industri, trur ei slik ordning kan bety mykje for mellom anna norsk møbelindustri, og at eigarinnvesteringane kan bli lågare. Han fortel at Danmark er europameister i møbeleksport og at ein av grunnane til at dei har lukkast er at dei har fått pengar til satsing på eksportmarknaden.