Ber om nesten 90 millionar i erstatning

Advokat Mette-Yvonne Larsen krev til saman nesten nitti millionar kroner i erstatning på vegner av dei fem søskena i den såkalla Øvrelidsaka. Det skriv Vikebladet Vestposten.

Søskena har saksøkt Ulstein kommune for at ingen instansar greip inn då dei vaks opp med fysisk og psykisk mishandling i heimen på 1960-, 70 og 80-talet. Dei to yngste søskena har også saksøkt Hareid kommune, dit familien flytta etter at mora omkom i ei trafikkulukke i 1977.

Saka har vore fleire rundar i retten og i dag starta ei ny behandling av saka i lagmannsretten.