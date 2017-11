Ber om nedjustert sykehus

Ålesund Arbeiderparti er bekymret for konsekvensene av det planlagte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. I et brev til styret i Helse Møre og Romsdal blir omstillingsbehovet på 214 millioner i 2018 betegnet som skremmende. Partiet frykter at dette vil gå utover sykehuset i Ålesund og ber om at det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal blir nedjustert.