Ber om møte med helseministeren

Ordfører i Averøy kommune, Ingrid Ovidie Rangønes (Ap), skriver i et brev til helseminister Ingvild Kjerkol at hun ber om et snarlig møte for å diskutere fødeavdelinga i Kristiansund. Tidens Krav omtalte brevet først.

I slutten av juli kom beskjeden om at åpninga av den omstridte fødeavdelinga utsettes på ubestemt tid. Klinikksjef for sjukehuset Nordmøre og Romsdal sa tidligere til NRK at han ikke ser lyst på fremtiden til fødeavdelinga.

Rangønes mener at man nå må få en avklaring på det, en gang for alle:

– Både de fødende, ansatte og befolkningen for øvrig fortjener et tydelig svar på hva som skal skje, skriver ordføreren i brevet.