Ber om møte

Fem fylkeskommuner ber nå storting og regjering om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i neste års statsbudsjett. Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for havnene, og fylkesordfører Tove-Lise Torve sier havnene er kraftig underbudsjetterte i forslaget til neste års budsjett. De ønsker derfor et møte med samferdsels og kommunalministeren.