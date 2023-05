Ber om mer til fylkesvegene

Fylkeskommunedirektøren ber om mer penger til fylkesvegene. Toril Hovdenak ber staten bevilge fem milliarder kroner årlig i tolv år for å utbedre fylkesvegene i landet. I høringen til Nasjonal transportplan skriver hun at dette ikke er nok for å ta igjen etterslepet, men at det i alle fall vil være en god start. Fylkestinget behandler saken 19.juni.