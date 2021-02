Ber om meir støtte

Hjelpegruppa for Ålesund og omland har i fleire år samla inn mat, klede og utstyr til familiar og enkeltpersonar som treng hjelp. Men no er det hjelpegruppa sjølv som må spørje om hjelp, og dei frir no til næringslivet og privatpersonar for å få meir støtte. Leiar for hjelpegruppa Cecilie Sæther, fryktar at dei ikkje klarer å levere matkasser til alle som treng det framover om dei ikkje får meir støtte.