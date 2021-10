Ber om meir presise retningslinjer

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde har bedt om betre avklaring for kva kommunar kan gjere med helsepersonell som ikkje er vaksinerte. I Molde og Modum har to personar døydd etter smitte av ein uvaksinert tilsett, og Helsedirektoratet opna i går for omplassering av uvaksinert helsepersonell.

– Men direktoratet er ikkje konkrete nok på når dette er aktuelt, seier Innerdal.