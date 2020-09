Ber om meir kulturpengar

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet i fylket har vedtatt å be kulturministeren auke den framtidige ramma for Den kulturelle skolesekken. Det skriv dei i ei pressemelding. Tildelinga til Møre og Romsdal for skuleåret 2020/2021 er redusert frå året før på grunn av en nedgang i spelemidlar. – Det er ei utvikling vi er bekymra for, seier leiar i utvalget Marit Nerås Krogsæter.