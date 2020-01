Ber om lavere billettpriser

Bygde- og næringsorganisasjonene i Eidsdal, Norddal og Geiranger ber fylkeskommunen gjøre noe for å få ned billettprisen på ferjene for å hindre fraflytting. I et brev til fylkeskommunen skriver de at de som for eksempel arbeidspendler til Stranda kan få årlige reiseutgifter på 60.000 kroner. Brevskriverne er heller ikke fornøyde med at siste ferjeavgang fra Linge er flyttet frem.